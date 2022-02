Abusi sessuali, accordo tra il principe Andrea e Virginia Giuffre. Lui pagherà "una somma cospicua"

15 febbraio 2022 a

a

a

È stato raggiunto un accordo tra il principe Andrea e Virginia Giuffre, che lo ha accusato di avere abusato sessualmente di lei quando aveva 17 anni. In un documento che è stato depositato alla Corte federale di Manhattan, l'avvocato di Giuffre, David Boies, ha riferito che i legali di entrambe le parti hanno informato il giudice di avere raggiunto un accordo in linea di principio e che chiederanno l'archiviazione della causa entro un mese. "Virginia Giuffre e il principe Andrea hanno raggiunto un accordo extragiudiziale. Le parti presenteranno i documenti" per l'archiviazione "dopo che la signora Giuffre avrà ricevuto il congedo pattuito (la cui somma non è stata resa nota)".

Bomba sulla Regina Elisabetta, il principe Andrea sotto inchiesta per abusi sessuali su minore

E' quanto si legge nella nota che annuncia il raggiungimento dell'accordo. "Il principe Andrea - si legge ancora - intende fare una cospicua donazione all'ente di beneficenza della signora Giuffre a sostegno dei diritti delle vittime" di abusi. Giuffre ha citato in giudizio il principe Andrea in agosto, affermando che il secondo figlio maschio della regina Elisabetta avrebbe abusato di lei durante un viaggio con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein. Dal canto suo, il principe Andrea ha sempre negato tutte le accuse, tentando in tutti i modi di fare archiviare la causa.

Sarah Ferguson, dalle due figlie con il principe Andrea allo scandalo in topless con John Bryan

Ora è stato raggiunto l'accordo dopo una battaglia senza esclusione di colpi. Nei pesi scorsi gli avvocati del principe Andrea erano arrivati a sostenere che la sua accusatrice, Virginia Giuffre, poteva soffrire della "sindrome dei falsi ricordi" e avevano chiamato a testimoniare il marito, Robert Giuffre, e la psicologa della donna, Judith Lightfoot, nell'ambito della causa civile. I legali volevano che il marito dell'accusatrice venisse interrogato sulle circostanze in cui la coppia si è incontrata intorno al 2002 e sulle loro finanze familiari. Ma le strategie dei difensori del principe non si sono rivelate vincenti, visto che è strato costretto a un accordo che senza alcun dubbio prevede l'esborso di una notevole somma di denaro.

Carlo e Camilla positivi al Covid. Timori per la regina Elisabetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.