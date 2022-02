Crisi Ucraina, Putin: "Non vogliamo l'allargamento della Nato verso i nostri confini"

15 febbraio 2022 a

"Non ammetteremo mai l’allargamento della Nato verso i nostri confini". Vladimir Putin, presidente della Russia, è stato chiaro in conferenza stampa oggi, martedì 15 febbraio. Dopo più di tre ore di colloqui con Olaf Scholz, cancelliere della Germania, i due si sono presentati ai microfoni dei giornalisti, e il leader russo ha lanciato un chiaro segnale all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, dopo che il segretario generale Jens Stoltenberg aveva detto, in precedenza, di essere pronto "a discutere delle relazioni Nato-Russia, della sicurezza europea, compresa la situazione all’interno e intorno all’Ucraina e la riduzione del rischio, la trasparenza e il controllo degli armamenti", senza però scendere a "compromessi sui nostri principi fondamentali". Putin, dopo aver sottolineato come il Nord Stream 2 sia "un progetto puramente commerciale, senza connotazione politica e tecnicamente pronto per il trasporto di gas" e che la Germania è "partner chiave" per il Paese, ha parlato della situazione relativa all'Ucraina.

"Mosca è pronta per i colloqui con gli Stati Uniti e la Nato sui limiti al dispiegamento di missili e sulla trasparenza militare" ha detto Putin, sottolineando però "la necessità che l’Occidente dia ascolto alle principali richieste della Russia. Noi non vogliamo la guerra - ha proseguito il presidente russo - e per questo abbiamo avanzato proposte sulla sicurezza in Europa, dove già una volta è scoppiata una guerra a causa della Nato, il conflitto in Jugoslavia. I bombardamenti in Serbia avvennero senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. È un esempio negativo, è avvenuto". Il leader della Russia ha quindi spiegato che "dal nostro punto di vista, quello che sta accadendo in Donbass è un genocidio", e che "bisogna risolvere adesso la questione Nato. I prossimi sviluppi non dipendono solo da noi, ma dalla situazione reale sul terreno". Il cancelliere tedesco Scholz, dal canto suo, ha detto che ora, "in questo momento, in cui si è verificata una situazione così difficile in Europa, dobbiamo comunicare in maniera dirette. E sono contento che questa comunicazione sia diventata possibile ora. È importante che le relazioni tra gli Stati siano sempre regolate attraverso il dialogo. Noi siamo preoccupati per le tante truppe presenti al confine con l’Ucraina, in quanto non riconosciamo un motivo ragionevole per cui siano lì. Pensiamo sia importante che non ci siano guerre in Europa e perciò bisogna trovare una soluzione pacifica alla crisi. Bisogna migliorare reciprocamente la sicurezza comune di Nato e Russia: con Putin siamo d’accordo che il dialogo con Nato e Osce sia un passo in più per il miglioramento della situazione". Per contro, invece, il cancelliere tedesco ha ricordato che"un’aggressione militare dell'Ucraina avrebbe conseguenze strategiche e politiche. La mia impressione è che tutti lo sappiano: le idee formulate dalla Russia non possono essere condivise. E' importante che si parli, vedere quali sono i problemi".

Intanto, il premier Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina - si legge in una nota di Palazzo Chigi - Il Presidente Draghi ha ribadito il fermo sostegno del Governo italiano all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina. E’ stata condivisa l’importanza di rafforzare l’impegno comune per una soluzione sostenibile e durevole della crisi, mantenendo aperto un canale di dialogo con Mosca. Nell’ambito dell’intensa azione diplomatica condotta dall’Italia, assieme ai paesi partner e alleati, il ministro Di Maio si trova oggi in visita a Kiev per colloqui col suo omologo Kuleba".

