Crisi Ucraina, Russia: "Iniziato ritiro truppe". Ma da Kiev sono diffidenti

Il rischio di un'invasione della Russia in Ucraina è ancora vivo, ma questa mattina - martedì 15 febbraio - alcune unità dei distretti militari occidentali e meridionali della Russia "stanno tornando alla base su rotaia e su camion al termine delle loro esercitazioni". A renderlo noto è stato il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. "Le unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno portato a termine le loro missioni, stanno salendo su treni e camion e si dirigeranno verso le loro guarnigioni più tardi oggi. Alcune unità si uniranno a convogli militari ed eseguiranno marce semoventi", ha riferito il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Ma il ritiro delle truppe, ha detto il ministro degli Esteri russi, Sergey Lavrov in una conferenza stampa congiunta con il collega polacco, Zbigniew RauIl, "sta avvenendo in conformità con il programma pianificato, indipendentemente dall’isteria dell’Occidente sulla presunta invasione russa dell’Ucraina", secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. Lavrov ha anche affermato che "i colloqui diplomatici con l’Occidente - che fa terrorismo mediatico - possono continuare", sottolineando che un risultato diplomatico è "raggiungibile". Putin, inoltre, ha approvato in linea di principio la risposta della Russia agli Stati Uniti e alla Nato sulle garanzie di sicurezza, che sarà presto finalizzata e trasmessa alla controparte. Nel pomeriggio è attesa la conferenza stampa del presidente con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Dall'Ucraina, intanto, fanno sapere che "la Russia fa costantemente dichiarazioni - ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba - Ecco perché abbiamo la regola di non credere alle affermazioni quando le ascoltiamo, ma di credere quando vediamo. Quando vedremo le truppe russe ritirarsi, crederemo nella riduzione dell’escalation".

Nel frattempo, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa ha affermato che "ancora non ci sono segnali di de-escalation sul terreno, continueremo a monitorare e seguire da vicino ciò che la Russia sta facendo". Segnali positivi che invece arrivano "a favore del proseguimento della diplomazia: questo è materia per un cauto ottimismo. Mosca, comunque, non ha ancora risposto alle nostre proposte", ha detto Stoltenberg.

