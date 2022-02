Crisi Ucraina, l'apertura della Russia: "Possibilità di accordo con l'Occidente"

14 febbraio 2022 a

"Ci aspettiamo che la Russia faccia passi chiari verso la de-escalation" ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con il presidente dell’ Ucraina Volodymyr Zelensky. "Se la Russia dovesse violare di nuovo l’integrità territoriale dell’ Ucraina, sappiamo cosa fare" ha aggiunto il cancelliere tedesco. In caso di invasione, il leader ha annunciato "sanzioni di vasta portata ed efficaci", in "coordinamento con gli alleati". Intanto "alcune esercitazioni militari sono terminate, altre sono vicine alla fine", ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, in un colloquio con il presidente Vladimir Putin oggi al Cremlino.

Shoigu ha spiegato: "Voglio ribadire ancora una volta che le esercitazioni si svolgeranno, alcune sono state completate, altre sono in fase di completamento, resta ancora qualcosa da fare, tenendo conto della portata delle decisioni che erano state pianificate", annunciando così che parte delle esercitazioni dell’esercito russo sarà completata nel prossimo futuro.

Ma secondo l'agenzia Ria Novosti sono in fase di realizzazione dieci pagine per disinnescare la crisi ucraina. In un documento di tale lunghezza la "risposta della Russia alle richieste degli Stati Uniti e della Nato in merito alle garanzie di sicurezza" chieste da Mosca per avviare un processo di de-escalation della crisi Ucraina. In cima alle richieste del Cremlino, quella del niet all’ingresso di Kiev nella Nato. A dare notizia della definizione dei contorni dì una possibile riapertura delle trattative su una base più solida è stato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Nel frattempo contatto telefonico tra i ministri della Difesa di Ucraina e Bielorussia nel mezzo della crisi ucraina, dopo che la Russia ha spostato circa 30.000 truppe in territorio bielorusso per manovre militari congiunte. "Ho avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa della Bielorussia, Viktor Khrenin. Obiettivo del dialogo: ridurre la tensione ed evitare l’escalation delle relazioni", ha scritto in un tweet il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. "Abbiamo discusso temi di attualità e definito l’algoritmo per un’ulteriore interazione - ha aggiunto - Considero questo un segnale positivo e il primo passo verso la cooperazione".

