Champagne alterato, un morto e otto ricoverati: drammatico bridisi

Una tragedia che ha dell'incredibile. Un brindisi costato la vita a un uomo, mentre altre otto persone sono finite in ospedale. E' accaduto in Germania. Un 52enne ha perso la vita dopo aver bevuto una bevanda, probabilmente alterata, in un bar di Weiden, città della Baviera. Altre otto persone sono ricoverate in gravi condizioni. La notizia è stata confermata dalla polizia tedesca. L'uomo che è deceduto, come scritto, aveva 52 anni, mentre i ricoverati sono di età compresa fra 33 e 52 anni. La polizia ha riferito la notizia all'agenzia di stampa Dpa. Le indagini sono ancora in corso e gli agenti inizialmente hanno preferito non svelare cosa abbiano bevuto le persone. Secondo i media locali, pero, avevano consumato una bottiglia di champagne.

La vicenda è avvenuta sabato sera. Gli uomini della polizia sono arrivati nel locale e hanno trovato persone distese per terra, alle prese con crampi molto dolorosi. Otto sono state immediatamente condotte in ospedale per le cure del caso, ma per il 52enne, invece, non c'è stato niente da fare. "All'interno della bottiglia c'era qualcosa che normalmente non si trova nello champagne" e "ha avuto un effetto tossico, velenoso", ha detto il procuratore che si sta occupando del caso, Gerd Schaefer.

Il procuratore ha aggiunto che i test tossicologici sono stati già completati ed è noto di quale sostanza velenosa si tratti ma che non confermerà le notizie riportate dai media locali. Secondo gli organi di informazione della Baviera, lo champagne sarebbe stato adulterato con ecstasy. Il procuratore ha dichiarato che si sospetta omicidio involontario, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli, proprio per il fatto che sono ancora in corso le indagini per comprendere con esattezza cosa sia accaduto all'interno del locale, chi e perché abbia eventualmente adulterato lo champagne e se qualcuno possa essere incriminato per quanto è accaduto.

