Parigi, minaccia la polizia con un coltello: ucciso alla Gare du Nord | Video

14 febbraio 2022

Ucciso dalla polizia alla stazione di Parigi Gare du Nord un uomo che era armato di coltello. La notizia è riportata dai media francesi. Secondo quanto ricostruito, due agenti della polizia hanno sparato e ucciso l'uomo che si stava avvicinando a loro con un coltello con una lama di circa 30 centimetri. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, lunedì 14 febbraio. Il ministro dei Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, ha dichiarato all'emittente radiofonica Rmc che al momento la pista terroristica è esclusa "a priori in questa fase". Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato i fatti in un tweet: "Questa mattina, intorno alle 7, una pattuglia di polizia è stata minacciata da un individuo armato di coltello", ha scritto precisando che "la polizia ha utilizzato l'arma in dotazione, eliminando così ogni pericolo, per loro e per i viaggiatori".

