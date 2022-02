Elly Schlein, chi è: "Ho amato uomini e donne". La vita privata e la carriera

13 febbraio 2022 a

Elly Schlein ospite di Che tempo che fa nella puntata di oggi - domenica 13 febbraio 2022 - della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Vice presidente della regione Emilia-Romagna, da martedì sarà in libreria con La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme in cui l'autrice raccoglie, racconta e formula proposte concrete, di respiro nazionale, europeo e globale. Unire le lotte per la giustizia sociale e ambientale, nel segno dell'intersezionalità, attorno a una visione condivisa: ecologista, progressista e femminista insieme. Non si può, infatti, lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta al contempo l'emergenza climatica, che ne è concausa ed effetto. E, viceversa, non si può attuare una vera svolta ecologica senza accompagnare in essa la società intera, a partire dalle fasce più marginalizzate.

All'anagrafe Elena Ethel Schlein, è nata a Lugano, ha 36 anni e ha la cittadinanza italiana, statunitense e svizzera. Figlia di Melvin Schlein - politologo ed accademico statunitense d'origine ebraica aschenazita - e Maria Paola Viviani, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria. Elly dopo la maturità a Lugano si è trasferita a Bologna laureandosi in giurisprudenza (tesi sul diritto costituzionale). Nel 2012 ha collaborato alla realizzazione del documentario Anija - La nave, riguardante l'immigrazione albanese in Italia attraverso il mare Adriatico negli anni novanta Da due anni è la seconda carica della regione guidata da Stefano Bonaccini. Già europarlamentare - eletta nelle liste del Pd, è poi passata a Possibile. In gioventù ha partecipato da volontaria alla campagna elettorale negli Usa per Barack Obama.

È apertamente bisessuale come ha dichiarato due anni fa ospite de L'Assedio di Daria Bignardi: "Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…” le sue parole.

