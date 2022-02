Super Bowl, dove vedere la finale di football americano: orario, tv e streaming

13 febbraio 2022 a

Nessun evento sportivo ha la dimensione planetaria che ha la finale del Super Bowl. La finalissima del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano, tra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams si giocherà poco dopo la mezzanotte italiana del 14 febbraio 2022 (collegamento dalle ore 00,30). Si tratta dell'edizione numero 56 del Super Bowl che ormai non tiene incollati alla tv solo gli americani ma tutto il mondo (solo negli Usa ha avuto un picco record in tv di 114 milioni di spettatori). Un autentico happening che inizia quattro giorni prima con feste, sfilate di vecchi campioni e celebrities, sessione di autografi, mercati per collezionisti. Nell'atteso spettacolo musicale dell'intervallo stavolta spazio all'hip-hop e al rap con Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e Mary J. Blige.

Teatro dell'evento è il SoFi Stadium di Los Angeles. Polverizzati tutti i 70mila biglietti dell'arena di Inglewood, con prezzi da capogiro, i più costosi della storia del Super Bowl: in media per assistere live alla gara è stato necessario sborsare quasi 9mila dollari. In palio il mitico Vince Lombardi Trophy. Si tratta di una finale inedita: da una parte Cincinnati comandata dal quarterback Joe Burrow, capace di ribaltare tutti i pronostici nel corso dei playoff; dall'altra ci sono i padroni di casa dei Rams di Los Angeles, arrivati fino a queste latitudini dove in tanti si aspettavano altre franchige e protagonisti come Tom Brady che invece, proprio pochi giorni fa, ha ufficializzato il suo ritiro dal football giocato dopo oltre 22 anni di attività.

In Italia il Super Bowl sarà trasmesso in televisione in chiaro da Rai1 (a partire dalle ore 00,15). In studio Marco Russo con Giorgio Tavecchio, Matteo Pella e Federico Pasquini, ci sarà anche l'ex calciatore Borja Valero grande appassionato di football americano. In streaming visione sulla piattaforma Raiplay. La sfida tra Rams e Bengals sarà visibile anche su Dazn (telecronaca di Matteo Gandini e Roberto Gotta).

