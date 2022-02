"Luc Montagnier è morto". Ma mancano le conferme ufficiali. Sui social no vax scatenati

10 febbraio 2022 a

Il virologo Luc Montagnier, premio Nobel e icona no vax, è morto oppure no? Ormai tutta la Francia e il resto del mondo si interrogano sulla sua scomparsa ma non ci sono ancora conferme ufficiali. E' stato il sito di France Soir ad annunciare la morte del Nobel per la medicina del 2008 che negli ultimi tempi aveva abbracciato posizioni contro il vaccino anti Covid. Ma ancora mancano conferme ufficiali sul suo decesso. Il quotidiano transalpino France Soir ha scritto: "All'età di 89 anni (18 agosto 1932 - 8 febbraio 2022), il professor Luc Montagnier si è spento all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine. Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli". Intanto sui social, come era facile prevedere, si scatenano le polemiche.

Il popolo no vax esprime condoglianze e dolore, condivide ricordi del professore, ma c'è persino chi arriva a parlare del grande complotto, accusando la "stampa di regime" che non avrebbe pubblicato nemmeno un trafiletto sulla scomparsa del premio Nobel. Sta diventando virale una vignetta in cui è ritratto Montagnier che arriva in Paradiso, accolto dal professor Giuseppe De Donno, suicida la scorsa estate. "I migliori nel Paradiso, i peggiori nel Governo italiano e sulla Rai a diffondere discriminazione e odio" è il commento che accompagna il disegno.

Ovviamente c'è anche chi punta il dito contro gli stessi no vax: "Solo i no vax dicono che è morto Montagnier quindi ci sono buone probabilità che sia vivo". E ancora: "Non si sa se Montagnier sia vivo o morto. Come i leader russi negli anni della guerra fredda". Ma c'è persino chi arriva a scrivere che "la morte di Montagnier è molto sospetta. Aveva solo novant’anni, non era sierato ed è sempre stato bene tanto che partecipava alle manifestazioni di migliaia di no vax anche senza mascherina, stando in mezzo a tutti anche tutto il giorno. L’hanno tolto di mezzo apposta".

