Marocco, Ryan raggiunto dai soccorritori: operazione di recupero alla fase finale

Il piccolo Ryan Oram, il bambino marocchino di cinque anni caduto il primo febbraio in un pozzo artesiano, è stato raggiunto dalle squadre di soccorso che ora si preparano a farlo uscire. A riferirlo i media marocchini. Nel villaggio di Bad Berred, nella provincia rurale del Marocco settentrionale di Chefchaouen, è arrivata anche un'ambulanza, ha riferito l'emittente Al Arabiya. Ore cruciali quindi per la vita del bimbo. I soccorritori hanno completato il tunnel con tubi d'acciaio per rendere più sicure le operazioni, in modo da evitare cedimenti e feriti. Questa mattina si sono fermati anche i bulldozer e hanno continuato a scavare a mani nude. L’agenzia marocchina Map ha citato un funzionario, secondo cui è difficile stabilire quanto tempo sarà necessario a concludere l’operazione. Sul posto sono stati schierati un elicottero medico della Royal Gendarmerie e personale medico specializzato in rianimazione, ha detto la stessa fonte.

Ancora in corso le operazioni di salvataggio di Ryan, caduto nel pozzo a 5 anni

I soccorritori hanno utilizzato una corda per portare ossigeno e acqua al bambino nei giorni scorsi, nonché una telecamera per monitorarlo. Questa mattina il capo del comitato di salvataggio, Abdelhadi Temrani, ha dichiarato che "non è possibile determinare le sue condizioni in questo momento, speriamo in Dio che il bambino sia vivo". Sul posto si trovano i genitori del bambino e centinaia di uomini, che sono tenuti a distanza dai militari e osservano le operazioni dei soccorritori. Il padre ha riferito di aver parlato con il figlio, sempre più debole. Ryan si trova a 32 metri di profondità, ma la paura dei soccorritori è che possa scivolare ancora più in basso, essendo il pozzo profondo 60 metri. Questa mattina i soccorritori si dicevano pronti all'estrazione, ma una roccia ne ha rallentato le operazioni a sole due metri da Ryan.

Soccorritori a pochi metri dal piccolo Ryan caduto nel pozzo | Video

La storia di Ryan è seguita passo passo in tutto il mondo e ricorda da vicino quella di Alfredino Rampi, che cadde in un pozzo a Vermicino il 10 giugno 1981. Anche le modalità di salvataggio messe in campo dai soccorritori sono simili a quelle usate per provare a salvare Alfredino. Tutta l'Italia rimase sveglia davanti alla televisione, nella speranza che venisse salvato, ma purtroppo non Alfredino non riuscì ad uscire vivo dal pozzo.

Ryan come Alfredino, a cinque anni è caduto in un pozzo profondo sessanta metri e lotta per la vita

