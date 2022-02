Ryan, ancora in corso le operazioni di salvataggio. Tubi d'acciaio per evitare cedimenti nel pozzo, si scava a mani nude

05 febbraio 2022 a

Si continua a scavare senza sosta, a mani nude, per provare a salvare il piccolo Ryan, il bambino marocchino caduto in un pozzo martedì 1 febbraio nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, a nord del Paese. Questa mattina, sabato 5 febbraio, i soccorritori si dicono convinti che manchi "sempre meno" per estrarre vivo il bimbo di 5 anni. Sono stati scavati dei tunnel nel pozzo e sono stati inseriti dei tubi d'acciaio per rendere più sicure le operazioni, in modo da evitare cedimenti e feriti. Nei pressi del pozzo ci sono tante persone, e questa mattina si sono fermati anche i bulldozer: si scava a mani nude. Al bimbo sono stati inviati cibo, ossigeno e acqua, e per i soccorritori ci sono buone speranze per raggiungerlo ancora vivo, nonostante il calo delle sue forze.

La storia di Ryan riporta l'Italia al 10 giugno 1981, quando a Vermicino cadde nel pozzo il piccolo Alfredo Rampi. E difatti le modalità di salvataggio messe in campo dai soccorritori sono simili a quelle usate per provare a salvare Alfredino. Tutta l'Italia rimase sveglia davanti alla televisione, nella speranza che venisse salvato, ma purtroppo non Alfredino non riuscì ad uscire vivo dal pozzo. Ryan è caduto in un pozzo prosciugato mentre stava giocando. Il padre contadino lo aveva coperto con legna e plastica.

Sul posto da giorni sono arrivate le ruspe, la Protezione civile, ma anche i curiosi e le telecamere della tv. Tutti i tentativi di recupero sono falliti, compresi quelli di due speleologi professionisti. A quel punto i soccorritori hanno deciso di scavare accanto al pozzo per poi creare un tunnel di raccordo che permetta di raggiungere Ryan. Calata nel pozzo anche una telecamera per osservare il bimbo. I soccorritori ritengono che manchino dai 3 ai 5 metri per arrivare al piccolo, le cui forze sono però in calo, nonostante l'acqua, il cibo e l'ossigeno che gli sono stati fatti arrivare.

