Roberta Metsola, chi è la neo presidente del Parlamento Europeo: carriera, marito e figli

Colpaccio di Fabio Fazio che a Che tempo che fa ha - come ospite in esclusiva - Roberta Metsola, la neo-presidente del Parlamento Europeo, la più giovane di sempre, nominata dopo la morte di David Sassoli. Maltese, avvocatessa specializzata in diritto e politica europea, è parlamentare europea dal 2013 e fa parte del Ppe; il 12 novembre 2020 era stata eletta prima vicepresidente vicaria del Parlamento Europeo. Metsola è la terza donna a ricoprire la carica di Presidente del Parlamento Europeo, e la prima negli ultimi 20 anni.

Originaria di St. Julian's, 43 anni, ha lavorato come addetta alla cooperazione legale e giudiziaria di Malta all'interno della Rappresentanza permanente di Malta presso l'Unione europea. Attiva in politica fin da giovane: fu membro della formazione giovanile del Partito Nazionalista, il Moviment Zgħazagħ Partit Nazzjonalista, e dell'European Democrat Students, movimento giovanile del Partito Popolare Europeo, di cui è stata anche segretario generale. È stata candidata alle elezioni europee del 2004 e a quelle del 2009, ma in entrambi i casi non venne eletta. Nel 2013 tuttavia prese il posto di Simon Busuttil, dimessosi per essere stato eletto al parlamento maltese. Alle elezioni europee del 2014 e del 2019 venne rieletta, risultando in entrambi i casi la più votata del suo partito.

Roberta Metsola è sposata con il finlandese Ukko Metsola (Partito di Coalizione Nazionale). Si sono entrambi candidati alle elezioni del Parlamento europeo del 2009, diventando la prima coppia sposata a correre nelle stesse elezioni del Parlamento europeo da due diversi Stati membri. Si sono incontrati per la prima volta nel 1999 e si sono sposati nell'ottobre 2005. Insieme hanno quattro figli.

