Sequestro nella sinagoga del Texas, rapinatore ucciso e ostaggi tutti liberati

16 gennaio 2022 a

a

a

Rapitore ucciso e ostaggi tutti liberati. Così si è concluso il sequestro avvenuto in Texas presso la sinagoga, che ha tenuto in ansia gli Stati Uniti nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Lo ha reso noto l’Fbi che non ha spiegato le modalità di liberazione degli ostaggi.

Uomo armato prende ostaggi in una sinagoga del Texas: "È il fratello della terrorista Lady al-Qaeda"

La polizia non ha reso nota l’identità del sequestratore anche se ha spiegato di conoscerla. Fonti vicine all’operazione riferiscono che si tratti di Muhammad Siddiqui, fratello della pachistana Aafia Siddiqui, conosciuta come lady al Qaeda, che sta scontando condanna a 86 anni di reclusione per aver ucciso un agente dell’Fbi ma i legali della famiglia hanno smentito. I quattro ostaggi sono rimasti per circa 11 ore in ostaggio nella sinagoga della congregazione Beth Israel nella città di Colleyville, nei pressi di Forth Worth.

Ad Anthony Fauci il Dottorato honoris causa da La Sapienza: "Impossibile eradicare il Covid, avremo nuove varianti. Serve vaccino universale"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato le forze dell’ordine per il salvataggio dei quattro ostaggi nella sinagoga in Texas ed ha condannato l’antisemitismo in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. "Stiamo inviando amore e forza ai membri della Congregazione Beth Israel di Colleyville e alla comunità ebraica - ha detto Biden -. Più cose che conosceremo nei prossimi giorni sulle motivazioni del sequestratore, ma lasciatemi essere chiaro a chiunque intenda diffondere l’odio: noi staremo contro l’antisemitismo e contro il crescere dell’estremismo in questo paese. Questo è ciò che siamo, e stasera gli uomini e le donne delle forze dell’ordine ci hanno resi tutti orgogliosi".

Giochi e scommesse online per agevolare il clan dei Casalesi, 33 arresti e sequestri per milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.