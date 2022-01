Usa, uomo armato prende ostaggi in una sinagoga del Texas: "È il fratello della terrorista Lady al-Qaeda"

15 gennaio 2022 a

Un uomo armato ha preso in ostaggio alcune persone nella sinagoga Beth Israel a Colleyville, in Texas, mentre era in corso una funzione religiosa. Al momento, fa sapere la polizia che ha evacuato l’area, non ci sono feriti. Sono in corso trattative. La Casa Bianca "sta monitorando la situazione". Sono almeno 4 le persone tenute in ostaggio nella sinagoga. Secondo ABC News il sequestratore dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui, la neuroscienziata pakistana soprannominata Lady Al Qaeda che sta scontando una condanna da 86 anni di carcere per terrorismo. Le autorità al momento non hanno confermato l’identità dell’uomo.

Aafia Siddiqui - la terrorista detenuta in Texas di cui chiederebbe la scarcerazione l’uomo asserragliato in una sinagoga di Dallas, affermando di essere il fratello - è una pakistana con lauree al Mit ed alla Brandies University che sta scontando negli Stati Uniti una condanna a 86 anni per terrorismo. Soprannominata dalla stampa americana Lady al-Qaeda, la donna, che ha 49 anni, è stata condannata negli Stati Uniti non per legami con al-Qaeda, ma per aver tentato -secondo l’accusa- di sparare ai militari statunitensi che la interrogavano dopo la sua cattura in Afghanistan nel luglio del 2008. Siddiqui, madre di tre figli, è un’ex studentessa del prestigioso Massachussetts Institute of Technology (Mit) con un dottorato in scienze neurologiche. Nel 2002 è rientrata in Pakistan per poi sparire con i figli nel marzo successivo, in seguito all’arresto di Khalid Sheikh Muhammad. In seconde nozze Siddiqui ha sposato un nipote della mente delle stragi negli Usa, Ammar al-Baluchi. Nel 2004 la donna è stata inserita nella lista dell’Fbi dei più pericolosi collaboratori di al-Qaeda.

La Casa Bianca "monitora con attenzione" la situazione della presa di ostaggi nella sinagoga in Texas. E il segretario per la Sicurezza Interna, Alejandro Mayorkas, è tenuto costantemente informato, precisano dall’amministrazione Biden.

