Tonga, tsunami colpisce l'isola dopo l'eruzione del vulcano sottomarino | Video

Una gigantesca eruzione vulcanica sottomarina del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Haapai, ha provocato uno tsunami vicino al regno di Tonga, nell'oceano Pacifico. A riportarlo è stata la Bbc, che ha mandato in onda anche alcune immagini.

I filmati dei social media mostrano l’acqua entrata in una chiesa e in diverse case, e testimoni parlano di cenere che cade sulla capitale Nukùalofa. La città si trova a soli 65 chilometri a nord del vulcano.I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riferito di onde anomale che hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico. Successivamente l’allarme tsunami è scattato alle Samoa, nelle Fiji e in Nuova Zelanda: alla popolazione è stato chiesto di tenersi a distanza dalle aree costiere a causa del rischio di correnti anomale e imprevedibili maree.

"Chi si trova sulla costa deve uscire dall’acqua, lasciare la spiaggia e la zona costiera e tenersi a distanza da porti, fiumi, estuari", ha chiesto la Protezione civile neozelandese. Il vulcano interessato dall’esplosione è situato circa 2mila chilometri a nordest della Nuova Zelanda. Una prima esplosione era stata riportata venerdì 14 gennaio, quando onde anomale erano state segnalate dal servizio Meteo di Tonga.

