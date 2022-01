Djokovic, niente vaccino agli Australian Open perché positivo a dicembre? Una foto smentisce i suoi avvocati

08 gennaio 2022 a

a

a

E' ancora mistero sul destino di Novak Djokovic agli Australian Open. In attesa del pronunciamento sul ricorso contro il visto sbagliato per l'Australia da parte del tennista serbo, i legali del numero uno al mondo di tennis hanno affermato che Djokovic ha beneficiato dell’esenzione perché aveva contratto il Covid 19 il 16 dicembre scorso. Dichiarazione che gli avvocati hanno effettuato in un documento depositato sabato presso la Corte federale australiana, che lunedì 10 gennaio appunto si pronuncerà sul ricorso del campione contro la cancellazione del suo visto.

Djokovic si conferma Novax, sarà agli Australian Open perché esentato dal vaccino

Gli avvocati di Djokovic hanno anche fornito un documento del Dipartimento australiano degli Affari interni che conferma come il loro cliente avesse soddisfatto i requisiti per entrare nel Paese senza quarantena. Djokovic intanto, sempre attraverso i suoi legali, ha chiesto di poter lasciare l’hotel in cui è confinato per potersi allenare.

Djokovic esentato dal vaccino agli Australian Open, sdegno di Berruto: "Scandalo clamoroso"

La tesi degli avvocati di Djokovic, però, rischia di essere compromessa dalle immagini postate dal tennista su Twitter il 17 dicembre, un giorno dopo la positività al Covid: il numero uno del mondo aveva presenziato a una cerimonia pubblica per ricevere dei francobolli con la sua immagine, emessi dalle poste nazionali come omaggio alle sue vittorie.

E sempre lo stesso giorno, la Federtennis serba annunciava su Instagram che Djokovic aveva premiato i migliori giovani del 2021.

Scoppia il caso "Novax" Djokovic: "Vaccino obbligatorio? Non so se andrò agli Australian Open"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.