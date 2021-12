Morto Hugo Maradona, fatale un arresto cardiaco. Chi era il fratello di Diego

28 dicembre 2021 a

A poco più di un anno di distanza dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, oggi è morto il fratello Hugo Maradona. Fatale al più piccolo dei fratelli Maradona un arresto cardiaco poco prima di mezzogiorno. Hugo, 52 anni, viveva a Monte Procida, nella zona Flegrea, in provincia di Napoli. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, Hugo è deceduto nella sua abitazione.

Originario di Lanus, uno dei principali centri di Buenos Aires, Hugo detto El turco per via della carnagione scura, era il terzo maschio dei fratelli Maradona (oltre a Diego l'altro era Lalo). Anche lui calciatore, dopo l'esordio con l'Argentinos Juniors fu acquistato nel 1987 dal Napoli su pressione proprio del fratello Diego. Il club partenopeo lo girò immediatamente in prestito all'Ascoli, sempre in Serie A, allenato da Ilario Castagner. Con i marchigiani disputò 13 partite senza però mai lasciare il segno.

Così iniziò il suo peregrinare nel mondo: giocò in Spagna con il Rayo Vallecano, in Austria con il Rapid Vienna, in Venezuela con il Deportivo Italia, poi la lunga esperienza in Giappone (prima al Fukuoka e poi al Sapporo). Stabilitosi a Napoli, per alcuni anni ha allenato alcune squadre dilettantistiche locali (Boys Quarto, Mariano Keller, Real Parete).

