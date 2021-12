E' morto Desmond Tutu, addio al premio Nobel che contribuì con Mandela alla fine dell'apartheid

26 dicembre 2021 a

Lutto in Sudafrica e non solo. E' morto all’età di 90 anni l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace che ha contribuito a porre fine all’apartheid in Sudafrica. A riportarlo è Sky News citando l’ufficio della presidenza sudafricana. Tutu è stato insignito del Premio Nobel per la pace nel 1984 per la sua campagna di opposizione non violenta al governo della minoranza bianca in Sudafrica.

"La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo di lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato", ha affermato il presidente Cyril Ramaphosa. Tutu ebbe un ruolo importante anche nel facilitare l'uscita del Paese dal regime dell'apartheid. Guidò la Commissione per la verità e la riconciliazione del Paese. L'ultimo ad andarsene dei giganti che hanno forgiato il nuovo Sudafrica di Nelson Mandela dopo la sconfitta dell'apartheid.

Non era un militante, bensì un uomo di Chiesa, di preghiera, che avrebbe voluto essere un medico e, non potendo, piuttosto un insegnante, e scelse infine la carriera ecclesiastica motivato dalla fede. Essendo un uomo di Dio respinse sempre ogni forma di violenza (a differenza del politico Mandela) e rifiutò con fermezza il comunismo (anche su questo punto diversamente da Mandela). Non fu mai un militante, eppure è stato all'interno del Paese il più potente alleato dell'African National Congress nella sua guerra contro il regime della segregazione razziale. Ora il mondo lo piange a 90 anni.

