Nostradamus, terribili profezie per il 2022. Una fa paura anche all'Italia: cosa succederà

Puntuali come ogni fine dell'anno, arrivano le profezie di Nostradamus, l'astrologo e scrittore francese (anche farmacista) considerato uno dei più importante e famosi scrittori di profezie della storia. Michel de Nostredame - vissuto dal 1503 al 1566 - ha saputo predire nel corso degli anni l’ascesa di Hitler, l’attacco alle Torri Gemelle, la rivoluzione francese e lo sgancio della prima bomba atomica. Per il 2022 ha sei profezie, non esattamente benevoli, raccolte nel testo intitolato Profezie che rappresenta l'opera più vasta dell'astrologo francese.

Guerre e immigrazione caratterizzeranno il prossimo anno con l’invasione di spiagge europee da parte dei più disperati. Per l’Italia potrebbe significare che il fenomeno degli sbarchi a cui siamo già abituati potrebbe raggiungere dimensioni mai viste. Questa grave crisi internazionale si rifletterà negativamente sul vecchio Continente di cui Nostradamus ha previsto la caduta. L’Unione Europea è nata con il trattato di Roma del 1957 e sembra che a causa non solo della Brexit ma anche dell’instabilità politica si sfalderà.

Focus su Parigi che – stando a Nostradamus – sarà presa d’assalto e messa a ferro e fuoco. Soldati e assediamenti si ripresentano anche nella profezia del 2022 legata alla crisi climatica. Potrebbe trattarsi di un presagi di guerra legata alla mancanza di materie prime e risorse. Le profezie di Nostradamus legate all’anno che sta per arrivare chiudono con un terribile terremoto in Giappone e la morte del dittatore della Corea del Nord Kim Jong-Un.

