Eurojackpot da favola, giocatore indovina la combinazione e si mette in tasca 73.7 milioni di euro. Intanto vola il jackpot del Superenalotto

La vita può essere letteralmente stravolta dai numeri? Senza dubbio sì se sono quelli del concorso Eurojackpot e viene azzeccato un 5 + 2 che vale oltre 73 milioni di euro. Festa grande in Germania dove un fortunatissimo scommettitore ha indovinato la combinazione vincente del concorso del 17 dicembre. Ha realizzato un 5 + 2 che vale la bellezza di 73 milioni e 700 mila euro. Ha indovinato l'intera cinquina e i due euronumeri. Per l'esattezza 6 8 16 44 50 poi 1 e 10. Il 5 + 2 mancava da diverse settimane e come sempre accade in occasioni del genere, il jackpot era cresciuto notevolmente. Il giocatore tedesco (o forse la giocatrice) vivrà feste di Natale dal sapore completamente diverso, considerata l'incredibile vincita.

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 17 dicembre 2021

Non è stato l'unico a festeggiare nel concorso di venerdì 17 dicembre. Sorridono anche altri quattro fortunati giocatori che hanno centrato il 5 + 1 e portano a casa oltre 714 mila euro ciascuno. Le giocate sono state convalidate in Croazia, Danimarca, Germania e Norvegia. Indovinato il 5 + 2, dunque, il jackpot del prossimo concorso ripartirà da dieci milioni di euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 18 dicembre 2021

Continua a reggere, invece, il jackpot del Superenalotto italiano. Il sei non è stato indovinato nemmeno nel concorso di sabato 18 dicembre e il montepremi continua a salire fino a toccare l'incredibile cifra di 128.1 milioni di euro. Nell'ultimo concorso sono stati cinque i giocatori che hanno colto la cinquina. Vincono oltre 48 mila euro ciascuno, ma ovviamente a loro resta un pizzico di amaro in bocca per non aver indovinato il sesto numero che avrebbe trasformato il vincitore in milionario. Oltre ai cinque c'è stato anche un 4 stella da 39mila euro. Nel concorso del Superenalotto il sei manca nel concorso dal 22 maggio 2021 quando fu azzeccato a Montappone, in provincia di Fermo.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di domenica 19 dicembre 2021

