Quattro bambini morti, sono precipitati da un gioco gonfiabile per una raffica di vento

Una tragedia. Ancora più dolorosa perché le vittime sono bambini. In quattro hanno perso la vita dopo essere caduti da un castello gonfiabile. E' accaduto in Australia, a Devonport, in Tasmania. E' stata la Bbc a diffondere la notizia del dramma che stando alle prime valutazioni si sarebbe consumato a causa di una raffica di vento.

La polizia ha spiegato che i bambini sono precipitati da un'altezza di circa dieci metri. Le vittime sono due maschietti e due bimbe. Le autorità non hanno ufficializzato la loro età, ma hanno sottolineato che tutti frequentavano la quinta o sesta classe, quindi dovrebbero avere tra i 10 e i 12 anni. Altri cinque piccoli sono rimasti feriti.

(Notizia in aggiornamento)

