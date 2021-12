Sarah Ferguson, chi è la Duchessa di York: gli scandali, il divorzio e il sogno di risposare il Duca, Andrea

14 dicembre 2021 a

All'anagrafe è Sarah Margaret Ferguson, ma nella vita la Duchessa di York, ex moglie di Andrea Duca di York, figlio di Elisabetta II, regina del Regno Unito. La duchessa stasera, martedì 14 dicembre, sarà ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta per presentare il suo libro. Cerchiamo di conoscere meglio Sarah Ferguson.

Lo scorso 15 ottobre ha compiuto 62 anni. E' la secondogenita del maggiore Ronald Ferguson e della sua prima moglie, Susan Mary Wright. I genitori divorziarono e Sarah rimase con il padre che si risposò ed ebbe tre figli. Dopo aver frequentato le scuole, a diciotto anni trovò lavoro in una società per le pubbliche relazioni, poi in una galleria d'arte e infine in una compagnia pubblicitaria. Conosceva Andrea, terzogenito della regina, da quando erano ragazzini. Si erano visti occasionalmente, poi iniziarono a frequentarsi arrivando prima al fidanzamento, poi al matrimonio. Si sposarono nell'abbazia di Westminster il 23 luglio 1986 e prima della cerimonia Andrea ottenne dalla madre il titolo di Duca di York e la moglie quello di Duchessa. Nel 1988 ha dato alla luce Beatrice Elizabeth Mary e nel 1990 Eugenia Victoria Helena. Nel 1991 il matrimonio è entrato in crisi. Lei soffriva le assenze del marito e gli attacchi della stampa scandalistica. Era spesso in compagnia di altri uomini e in particolare del multimilionario texano Steve Wyatt. La separazione fu annunciata il 19 marzo 1992, il divorzio il 30 maggio 1996. Ma la Duchessa è voluta rimanere legata alla famiglia reale.

La sua vita dopo il divorzio è stata particolarmente intensa, ricca di scandali, persino di foto in topless, attacchi della stampa britannica. Nel 2010 si è fatta pagare da un giornalista che voleva entrare nelle grazie del marito. Secondo indiscrezione la Duchessa avrebbe debiti per sei milioni di euro, notizia che ha messo a rischio l'immagine della famiglia reale che ha preferito considerarla per anni persona non gradita. E' stata riammessa alla corte soltanto nel 2018. E ora lei pare che abbia un desiderio: sembra pronta a risposare l'ex marito, il Duca di York.

