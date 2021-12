Usa, tornado in Kentucky: si temono almeno 100 morti. Colpiti altri cinque stati

11 dicembre 2021 a

Viene definita "la priorità numero uno" dalle squadre di soccorso del Kentucky - negli Stati Uniti - la fabbrica di candele di Mayfield che è stata distrutta dai tornado che hanno colpito ieri la cittadina americana. "Sarà un lavoro difficile, ma abbiamo delle ottime squadre e stanno arrivando aiuti da tutto lo Stato", ha detto il capo dei vigili del fuoco locale sottolineando che stanno arrivando ambulanze anche dalle altre contee. Nel momento in cui il tornado si è abbattuto sulla cittadina vi erano circa 110 persone all’interno della fabbrica ed il governatore Andy Beshar ha detto che si teme che "perderemo almeno decine di queste persone".

In tutto lo stato, il governatore, che parla di almeno 70 morti accertati, teme che "alla fine della giornata si potrebbe superare il numero di 100 morti". In Arkansas intanto sono state confermate due vittime, tre in Tennessee, due in Illinois e una in Missouri. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.

"Questa mattina sono stato aggiornato sui devastanti tornado" che hanno colpito gli Usa, "perdere una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile". Così su Twitter il presidente Usa Joe Biden. "Stiamo lavorando con i governatori per assicurare che abbiano quello di cui hanno bisogno mentre continua la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni", ha aggiunto il presidente, che "ha ordinato che le risorse federali siano immediatamente indirizzate dove vi è maggiore bisogno per alleviare le sofferenze provocate dalle devastanti conseguenze di queste tempeste".

