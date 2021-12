Muore folgorata a 13 anni, fatale la scossa provocata dal cellulare caduto nella vasca da bagno

05 dicembre 2021 a

a

a

Arresto cardiorespiratorio provocato da una scossa elettrica. Questa è risultata fatale a Celestine, 13 anni, che aveva appoggiato il telefono cellulare in carica sul bordo della vasca. Un incidente domestico che ha quindi provocato una morte assurda: tutto è avvenuto in Francia, a Macon in Saona e Loira. Con la vittima, come riportato da Leggo, anche un'altra adolescente, colpita pure lei dalla scossa, che però è riuscita a salvarsi.

Imprenditore no vax di 50 anni tenta di curarsi da solo dal Covid e muore in casa: lascia moglie e due figli

Celestine, invece, era stata ricoverata d'urgenza a Lione. Ma alla fine non ce l'avrebbe fatta, stando a quanto riporta il quotidiano locale Le Journal de Saône-et-Loire. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, gli agenti di polizia della squadra anticrimine avevano cercato di rianimare la ragazza che era in arresto, senza però riuscirci. "E' stato un banale incidente, ma dalle conseguenze terribilmente gravi", ha confessato a Jsl la madre della giovane, mentre vagava disperata per i corridoi dell'ospedale.



Sepolta nuda in un campo sconosciuto, la rabbia della figlia contro il Comune: "Pensavamo di aver capito male"

Questo terribile episodio, comunque, non ha rappresentato un caso isolato. Secondo l'Osservatorio nazionale della sicurezza elettrica, infatti, ogni anno in Francia si registrano 40 decessi per folgorazione e circa 3mila elettrificazioni. In un messaggio di prevenzione, la Direzione generale per la concorrenza, i consumi e il controllo delle frodi ha raccomandato di caricare i dispositivi elettronici all'esterno di ambienti umidi e soprattutto di non utilizzare dispositivi di questo tipo nella vasca da bagno o nella doccia. Una leggerezza che è costata carissima alla povera Celestine.

Calca durante un concerto di Travis Scott, almeno otto morti: scene di panico a Houston

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.