Terrore in classe, leopardo entra e attacca un bambino di 10 anni: salvo per miracolo. Felino catturato dopo 11 ore | Video

Una scena di autentico terrore in una classe in India. Un leopardo è infatti entrato nell'aula di una scuola di Alighar, in India, seminando il panico nell'istituto, con professori e studenti che sono riusciti a scappare a gambe levate. Nella sua furia da animale terrorizzato e braccato, il grosso felino ha tuttavia ferito lievemente un ragazzino di 10 anni, prima di infilarsi in una classe vuota, aggirandosi tra sedie e banchi.

Sui social un filmato ha testimoniato le conseguenze fisiche delle zampate sulla schiena del bambino, che miracolosamente non ha riportato gravi conseguenze ma solo tanta più che comprensibile paura. Il video con le scene riprese dalle telecamere a circuito chiuso del Chaundhary Nihal Singh Inter College ha fatto letteralmente venire i brividi: il leopardo si muoveva con passo felpato, in continua posizione di attacco, per sfuggire agli uomini della sicurezza che con grande cautela stavano cercando di neutralizzarlo. Il felino è stato alla fine catturato, ma dopo un intervento durato addirittura 11 ore.

Alla fine si può dire che è andata bene. Miracoloso il fatto che il bimbo di 10 anni sia uscito di fatto illeso. Il suo volto era sotto shock e le medicazioni d'urgenza hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti proprio grazie ai social.

