Christine Lagarde, i figli Pierre Henri e Thomas dall'ex marito Wilfried: ora il compagno è Xavier Giocanti

Christine Lagarde è una politica francese, tra i più influenti a livello mondiale. Dopo essere stata per un quinquennio Ministro francese dell’Economia, ha assunto il prestigioso ruolo di Direttore Operativo del Fondo Monetario Internazionale. E, nell’estate del 2019, è stata annunciata la sua nomina a nuova Presidente della Banca Centrale Europea, come successore di Mario Draghi. Christine Madeleine Odette Lallouette, conosciuta con il cognome che ha assunto dal marito, è nata a Parigi il 1 gennaio 1956, sotto il segno zodiacale del Capricorno. I suoi genitori sono stati entrambi insegnanti, ed è la maggiore di quattro fratelli (gli altri tre sono maschi).

Per quanto riguarda la vita privata, ha ricevuto un’educazione cattolica, studiando presso le scuole superiori di Le Havre. La sua istruzione è proseguita all’estero: Christine ha studiato per un anno a Bethesda, nel Maryland, per poi tornare in Francia e diplomarsi presso l’Istituto di Studi Politici di Aix-en-Provence. Infine, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Paris-Nanterre. Divorziata da Wilfried Lagarde, è madre di due figli: Pierre Henri Lagarde (nato nel 1986, imprenditore nel restauro) e Thomas Lagarde (nato nel 1988, architetto). Dal 2006, il suo compagno è Xavier Giocanti, uomo d'affari di Marsiglia. Anche quest'ultimo è laureato in Giurisprudenza presso l’Università d’Aix-Marseille e ha proseguito con la sua istruzione a Londra. Prima di incontrare Christine, è stato sposato e ha avuto due figli.

E' vegetariana. Christine è stata anche una sportiva: durante l’adolescenza ha praticato nuoto sincronizzato, e a 15 anni ha anche vinto la medaglia di bronzo ai campionati nazionali. Christine Lagarde è tra gli ospiti di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda ogni domenica su Rai3 dalle ore 20. La presidente della Banca Centrale Europea (Bce) è tra i protagonisti della puntata in onda domenica 28 novembre.

