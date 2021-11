Sceicco in Lamborghini, poi l'incontro inaspettato: arriva un orso e l'auto di lusso è distrutta | Video

26 novembre 2021 a

a

a

Animali esotici e macchine di lusso non sempre sono compatibili. Ne sa qualcosa Humaid Abdalla Albuqaish, ricco sceicco che si diverte a collezionare auto di lusso, ma non solo. Se infatti la passione per le auto da corsa può apparire scontata per chi ha patrimoni enormi come l'uomo in questione, il secondo aspetto può invece stupire, visto che lo sceicco ha allestito un autentico zoo intorno alla sua villa.

Si ritrovano un orso in casa, coppia viva per miracolo: l'uomo si salva lanciandosi dal balcone

Il tutto ovviamente mostrato (o meglio ostentato) con grande orgoglio sui social, dove viene sì criticato duramente dagli animalisti (colleziona esemplari di ogni tipo, dagli orsi ai serpenti, passando per i leoni e le tigri) ma ha anche raggiunto un numero di seguaci considerevole: sono circa 2 milioni le persone interessate ai suoi video abbastanza bizzarri che gira con i suoi animali. In questo caso Humaid Abdalla Albuqaish ha accostato un orso a una Lamborghini con risultati devastanti. Per la macchina.

L’ultimo video ha raggiunto quasi centomila like perché si è distinto per diverse particolarità. Protagonisti assoluti del siparietto sono un cucciolo di orso - uno degli ultimi arrivati all’interno dello zoo di casa - e una Lamborghini Huragan Performante. Quest’ultima ha avuto la peggio quando l’orso ha provato a entrare dal finestrino: lo sportello non ha retto il peso e si è staccato sotto i colpi dell’animale. La reazione dello sceicco è stata però assolutamente divertita: anzi, per aver vinto la “sfida” con la Lamborghini, l’orso è stato premiato con un cestino di mele. In un post successivo lo sceicco tuttavia ha espresso anche un pizzico di pentimento per aver lasciato devastare una auto così costosa: "I am sorry Lamborghini", le parole del giovane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.