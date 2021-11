Strage negli Usa: cinque morti e quaranta feriti. Suv piomba sulla folla al corteo di Natale

22 novembre 2021 a

Almeno cinque morti e quaranta feriti a Waukesha. E' il tragico bilancio della strage negli Stati Uniti, alla periferia di Milwaukee, nel Wisconsin, Un suv è piombato a tutta velocità sulla folla che era assiepata in strada per assistere ad un corteo di Natale nel centro della cittadina. Una scena drammatica, filmata dai cellulari delle persone presenti. Attualmente una persona è in stato di fermo. Waukesha è un sobborgo occidentale di Milwaukee e circa 55 miglia (90 chilometri) a nord di Kenosha, dove Kyle Rittenhouse è stato assolto venerdì dalle accuse per l’uccisione di tre uomini durante le manifestazioni antirazziste nell’agosto 2020.

(In aggiornamento)

