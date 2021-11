Covid in Germania, scatta il modello 2G: ondata di restrizioni per i no vax. Ecco come funziona

18 novembre 2021 a

a

a

Preoccupano i contagi da Covid in Germania, dove si inaspriscono le misure anti Coronavirus. Scatterà infatti il modello 2G, che consente le attività solo ai vaccinati e coloro che sono guariti dal Covid, da un tasso di ospedalizzazione di livello 3, da un valore di 6 scatterà il 2G Plus, con tampone anche per vaccinati e guariti dal Covid, ulteriori restrizioni saranno decise a livello regionale da un valore di 9. Questo quanto annunciato dalla cancelliera uscente Angela Merkel dopo la conferenza con i Lander.

In Olanda record di contagi. La Germania obbliga il vaccino ad alcune categoria professionali. A Berlino no vax senza vita sociale

Il governo federale tedesco e i primi ministri dei 16 governi regionali hanno deciso di introdurre ampie restrizioni alla vita pubblica per chi non si è vaccinato contro il Covid. Lo hanno riferito appunto fonti presenti all’incontro. Bar, ristoranti, luoghi di svago, sport e cultura saranno accessibili solo a chi è vaccinato e guarito dal Covid. La regola del 2G scatterà, come già è accaduto in diverse regioni, quando si arriverà ad una incidenza di 3 ricoverati ogni 100mila abitanti. Se l’incidenza scenderà sotto questa soglia per 5 giorni consecutivi, le regole potranno essere allentate. La regola non vale per chi ha meno di 18 anni. Se l’incidenza dei ricoverati sale oltre i 6 ogni 100mila abitanti, verrà richiesto un test negativo anche a vaccinati e guariti per accedere ai luoghi pubblici.

Vaccini, l'annuncio di Speranza: "Terza dose per chi ha da 40 a 60 anni dal primo dicembre"

"La situazione dei contagi in Germania è veramente drammatica, bisogna agire rapidamente - ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa seguita all’incontro tra il governo federale ed i lander - concordata un’ampia serie di misure per contenere la nuova ondata di coronavirus. Tutti rispettino le regole, perché siamo in una situazione veramente seria, veramente drammatica", ha insistito.

Bankitalia: economia in forte ripresa. Bene industria ed export, segnali positivi per l'occupazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.