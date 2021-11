Vaccino anti Covid, sesso orale gratis se fai la prima dose: la promozione hot del club di Ginevra

18 novembre 2021 a

Anche il vaccino anti Covid può essere oggetto di una promozione hot. L’ultima incredibile trovata arriva dalla Svizzera, dove un Club Privé di Ginevra (il Delicious) ha deciso di fare una sorpresa piuttosto eccitante ai clienti reduci dalla prima dose, ovvero del sesso orale gratuito. Una promozione ben pubblicizzata sul sito del Club privé che, secondo diverse notizie riportare da club svizzeri, non sarebbe nuovo a iniziative "provocatorie". Una iniziativa surreale, in un paese, quello elvetico, in cui la prostituzione è comunque regolarizzata e tutto sommato accettata a livello sociale.

Sul sito del noto locale sono disponibili tutte le informazioni del caso. L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di popolazione immunizzata con due dosi, che al momento si assesta al 65,1% (5,6 milioni sugli 8,6 totali). Il governo svizzero spera di riuscire nel suo intento, senza dover ricorrere a nuove restrizioni e all’obbligo di Green Pass per le principali attività sociali. Il Club di Ginevra di fatto quindi prova ad aiutare l'esecutivo. Ma non è solo dalla Svizzera che arrivano proposte singolari per convincere gli abitanti a vaccinarsi contro il Covid.

In Russia, il sindaco di Mosca, si è inventato una lotteria che metteva in palio un'auto di lusso alla settimana per chi si vaccinava contro il Covid (oltre a 5 giorni di ferie pagate). In India si è regalato un pollo a chi ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione. Negli Stati Uniti (nello stato di Washington, dove il consumo di cannabis è legale) si è pensato di offrire una canna gratis a chi si immunizzava. Insomma, sembra che nel mondo esistano metodi alternativi ai virologi in tv.

