William e Kate subito re e regina? Il principe Carlo pronto a rinunciare al trono: cerca casa a Roma. Elisabetta ko per la schiena

Quali sono le condizioni di salute della Regina Elisabetta? A 95 ormai compiuti, la sovrana del Regno Unito ha dovuto rinunciare alla commemorazione della Domenica della Rimembranza, in cui vengono ricordati i caduti. E' successo soltanto sei volte nel suo lungo regno. L'assenza pubblica è stata causata da un forte dolore alla schiena che le avrebbe imposto il riposo a casa. Non è bastato, dunque, restare nell'ultimo mese lontana dagli stress, come le avevano consigliato i suoi medici personali.

La Regina nel corso degli ultimi mesi ha ridotto in maniera drastica i suoi impegni pubblici. La sovrana era intenzionata a onorare i caduti di tutte le guerre, ma è stato uno stiramento alla schiena a metterla ko e dovrà stare a riposo per altri giorni, come ha annunciato Buckingham Palace. Come sempre accade in episodi del genere, nella rete si sono subito diffuse le voci di un possibile addio definitivo della regina alla vita pubblica. In questa fase a sostituirla nei suoi impegni di sovrana sono il figlio Carlo, ipotetico prossimo re, e sua moglie Camilla. Ma anche il principe William con Kate Middleton, la figlia Anna con il marito e il figlio Edoardo con la moglie Sophie. Tutti i membri della famiglia reale hanno partecipato all'evento ufficiale in rappresentanza della Corona.

Regina Elisabetta, notte in ospedale: ora cammina con il bastone

Considerata l'età della regina e la necessità della famiglia di guardare comunque al futuro, sta prendendo sempre più piede la figura della Duchessa di Cambridge. Kate Middleton, la moglie del principe William, da molti è considerata la futura regina. Del resto nell'attuale linea di successione, il marito William è il secondo, dopo il Principe di Galles, Carlo, al primo posto, in quanto primogenito della Regina.

Seguono poi i suoi figli in ordine di nascita: George, Charlotte e Louis. Kate sembra quindi essere predestinata, del resto è stata proprio lei la grande protagonista dei servizi sui tabloid nazionali, fotografata ad occhi chiusa, vestita di nero e considerata "perfetta" nella postura mentre si affacciava dall'edificio degli Affari Esteri e del Commowealth al posto della regina. Come se non bastasse, continuano ad aumentare le voci secondo cui il principe Carlo, sempre più anziano (73 anni compiuti il 14 novembre), sarebbe reticente a diventare re, starebbe cercando casa a Roma e lascerebbe la corona direttamente al figlio. Dunque William e Kate subito re e regina quando Elisabetta II lascerà lo scettro?

