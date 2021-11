Cop26, Johnson dà solo 6 all'accordo sul clima: "Conclusioni deludenti, ma non possiamo costringere le nazioni"

14 novembre 2021 a

a

a

Un accordo tra luci e ombre quello raggiunto sul clima alla Cop26 di Glasgow. "Un accordo veramente storico, quel genere di punto di svolta che il mondo aveva bisogno di vedere - ha affermato il premier britannico Boris Johnson - ma le conclusioni sono venate di delusione per quanto riguarda la sostituzione del termine eliminazione con riduzione del carbone. Ma noi possiamo fare pressioni, possiamo blandire, incoraggiare, ma non possiamo costringere nazioni sovrane a fare quello che non vogliono fare, alla fine la decisione è la loro; purtroppo è la natura della diplomazia".

Clima, Draghi a Cop26: "I soldi ci sono, ma vanno spesi bene e velocemente"

Ancora Johnson: "Che voto do all’esito della conferenza di Glasgow sul clima? Sei su dieci - ha dichiarato in conferenza stampa -. La Cop26 ha messo il mondo nella giusta direzione nella lotta ai cambiamenti climatici, l’obiettivo di limitare a 1,5 gradi l’innalzamento della temperatura è stato mantenuto. La Cop26 ha segnato la fine del carbone. Per la prima volta una conferenza ha pubblicato un mandato a ridurre l’uso del carbone. La conferenza - ha aggiunto il premier britannico - ha suonato la campana a morto per l’energia prodotta con il carbone".

x 1 / 11

Dall'Italia ha parlato dell'accordo anche Roberto Fico, presidente della Camera. "I risultati della Cop sul clima di Glasgow non sono soddisfacenti. Davanti a sfide epocali servono sforzi senza precedenti, e purtroppo ancora non tutti gli attori internazionali sono pronti per questo - ha scritto su facebook -. Gli esiti della Conferenza rappresentano però anche un punto di partenza. Si deve proseguire su questa strada, senza mai dimenticare che il lavoro nelle sedi multilaterali è l’unica possibilità che abbiamo di raggiungere ambiziosi obiettivi. La decarbonizzazione è un orizzonte inevitabile, questa è una presa d’atto, verso cui procedere a passi veloci. Un ringraziamento alla presidenza britannica per il grande e difficile impegno profuso in questi mesi".

Stop alla deforestazione entro il 2030: accordo raggiunto alla Cop26

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.