Covid in Svizzera, vaccino sotto ipnosi per immunizzare gli indecisi

Lunedì 8 novembre comincia in Svizzera la settimana nazionale di immunizzazione contro il Covid, nella quale il motto è "Ogni vaccinazione conta". Numerosi gli eventi: concerti, un villaggio di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo, vaccinazioni in autobus, in tram, sul battello del Reno o anche sotto ipnosi. Proprio così infatti Confederazione e cantoni tentano di convincere gli indecisi, grazie ad un programma di informazione e facilitazione delle vaccinazioni, con aumento dei siti ed estensione degli orari.

La settimana - il cui budget a disposizione è di circa 100 milioni di franchi - inizierà con un evento informativo sulla Piazza Federale di Berna. Un’ottantina di personalità dello sport, della cultura, dell’economia e della politica hanno prestato il loro volto ai manifesti affissi ai quattro angoli del paese. Vi sarà inoltre un tour di concerti di musicisti come Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu, Kunz, Baschi, Anna Rossinelli e Sophie Hunger, che saranno affiancati da stand di informazioni e consulenza sul tema. In alcuni cantoni della Svizzera orientale, i cui tassi di vaccinazione sono tra i più bassi del paese, oltre alle notti del vaccino, ai vari centri pop-up e walk-in, ai più paurosi verrà offerta la possibilità di sottoporsi in studi medici specializzati a brevi sedute di ipnosi.

In molti luoghi circoleranno autobus di vaccinazione, camion e squadre mobili di vaccinazione: a Zurigo ad esempio, si potrà ottenere l’iniezione in tram, mentre a Basilea sarà possibile farlo su un battello sul Reno. Un vero e proprio villaggio del vaccino verrà inoltre creato all’interno della Stazione centrale zurighese. In diverse località a chi deciderà di sottoporsi all’immunizzazione verranno offerte specialità culinarie: caffè, berliner, marroni, vin chaud o the speziati. Prevista anche, analogamente a quella dei musei, una lunga notte del vaccino in numerose località. Insomma, tutto per la vaccinazione anti Covid e per uscire al più presto dalla pandemia.

