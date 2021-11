Gran Bretagna, ragno vedova nera la morde: donna finisce 3 volte in ospedale e rischia di morire

04 novembre 2021 a

a

a

Il morso di un ragno l'ha costretta a mesi di dolorosa sofferenza. E' successo in Gran Bretagna, nello Yorkshire. Jo Keyon - produttrice radiofonica di 34 anni - è stata attaccata mentre era seduta sul wc e per tre volte è finita in ospedale. Ora Jo è guarita ma lo spavento è stato enorme.

Cuore post infarto, il veleno del ragno a imbuto salva la vita: la scoperta. Ecco la proteina decisiva

Si sarebbe trattato di una falsa vedova nera, specie molto pericolosa diffusa sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Subito dopo aver chiamato i soccorsi la donna è corsa in ospedale, dove i medici hanno provveduto a disinfettare la bolla di sangue, effetto del morso di ragno. Per altre due volte, poi, Kenyon è dovuta tornare nella clinica medica a far drenare gli effetti di quel morso. Semiparalisi degli arti, difficoltà deambulatorie e forte rischio di sepsi. Questi gli effetti devastanti del morso del ragno. Per i medici la ragazza avrebbe rischiato di avere severe conseguenze dal morso dell'animale. "Ho avvertito una sensazione di fortissimo bruciore paragonabile a quando si sfiora qualcuno con una sigaretta accesa, ma molto più intenso", ha raccontato la ragazza a una testata locale. "Sono saltata in piedi dal wc pensando a cosa diamine mi avesse morso. Sollevando il sedile del wc ho visto un enorme ragno", ha continuato.

Punto da un ragno in vacanza, incubo per un diciannovenne: corsa in ospedale e dita amputate

All'ospedale di Otley di Leeds hanno subito soccorso la donna per evitare una gravissima sepsi, in grado potenzialmente di ucciderla. "Per i primi giorni non riuscivo a camminare" ha raccontato Jo Kenyon. Il dolore poi sarebbe proseguito per alcune settimane. Ma ora tutto è risolto. Per gli esperti si sarebbe trattato di una falsa vedova nera, o forse un ragno da giardino. A ogni modo in grado di lasciare una cicatrice che per i dottori rimarrà indelebile sulla pelle della ragazza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.