Parigi, la polizia ha sparato e ferito gravemente un uomo che li ha minacciati con un coltello: gridava "Allah Akbar"

La polizia dei trasporti francese ha sparato e ferito gravemente un uomo in una stazione ferroviaria di Parigi che li ha minacciati con un coltello mentre gridava "Allahu Akbar" (Dio è il più grande) in arabo. E' accaduto a Saint-Lazare, una delle stazioni ferroviarie più trafficate della capitale. “I due ufficiali hanno usato le loro armi di servizio per difendersi e neutralizzarlo. La persona ferita è stata curata dai servizi di emergenza , ha affermato un portavoce dell'operatore ferroviario nazionale francese SNCF.

La procura di Parigi ha detto all'AFP che la vita dell'uomo era in pericolo dopo essere stato colpito due volte dalla polizia dei trasporti. È stata aperta un'inchiesta per tentato omicidio di un pubblico ufficiale, incitamento al terrorismo e violenza con un'arma, hanno detto i pm. Una fonte vicina alle indagini, che ha chiesto di non essere nominata, ha affermato che l'uomo non era noto ai servizi di sicurezza. La Francia rimane al massimo livello di allerta dopo l'ondata di attacchi islamisti del gennaio 2015. Il processo sugli attacchi del novembre 2015 a Parigi che hanno causato 130 morti è attualmente in corso nella capitale francese.

