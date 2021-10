Glasgow, è Greta mania alla Cop26 sul clima: "Dipende da noi cambiare le cose"

01 novembre 2021 a

"Finalmente a Glasgow per la Cop26! Grazie per la vostra calda accoglienza!". Così Greta Thunberg ha salutato su Twitter i suoi sostenitori che, in centinaia, l’hanno accolta alla stazione della città scozzese dove è arrivata, ovviamente in treno, per la conferenza internazionale dell’Onu sul clima. La stampa scozzese parla già di "Greta mania" descrivendo l’entusiasmo per la 18enne attivista, che nel 2018 creato i Fridays for future, movimento globale dei giovani per l’ambiente, che prima di arrivare a Glasgow ha fatto sosta a Londra, dove ha preso parte dalla protesta per chiedere alle istituzioni finanziare di smettere di dare fondi all’industria degli idrocarburi. Anche a Glasgow, Greta sarà la protagonista di una grande manifestazione che è stata organizzata per il 5 novembre dai Fridays for future scozzesi, ed è previsto un suo discorso ad un altro rally il giorno seguente.

E per quanto riguarda il G20 che si è concluso oggi a Roma con un'importante accordo sul clima, per Greta è "possibile in teoria" raggiungere una intesa per mantenere il riscaldamento globale sotto l’1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. Intervenendo alla Bbc, alla domanda se pensasse che questo accadrà l’attivista ha però risposto: "Non lo so. Potrebbe. È possibile in teoria. Dipende da noi farlo accadere".

Riguardo agli esiti del forum di oggi, c’è chi parla di ’accordicchio', di un’intesa a ribasso. Il premier Boris Johnson, ’padrone di casa' di Cop26 da oggi al via a Glasgow, riconosce i "progressi ragionevoli" compiuti col G20 che chiude i battenti a Roma, ma ammette che "c’è ancora strada da fare". Mario Draghi invece non ha dubbi, anche sul clima il summit dei Grandi registra un "successo", un cambio di passo senza precedenti. E, richiamando le parole della giovane ambientalista svedese, che il mese scorso avevano fatto il giro del mondo, il premier tricolore afferma: "Molti dicono che sono stanchi del bla bla bla, io credo che questo summit sia stato pieno di sostanza. Abbiamo riempito di sostanza le parole". Draghi passa idealmente il testimone al vertice sul clima che ha aperto i battenti a Glasgow, lasciando in eredità i frutti del G20: "con i risultati di oggi - si dice convinto - Cop26 può ora contare su fondamenta solide".

