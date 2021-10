Anthony Fauci, l'amore con la moglie Christine nato curando un paziente brasiliano: poi tre figlie

31 ottobre 2021 a

a

a

Anthony Fauci è un luminare statunitense, immunologo, tra i più apprezzati a livello internazionale nel settore scientifico. Classe 1940, ha offerto contributi importanti non solo nella lotta al Covid, ma anche nella ricerca contro l'Aids. E' a capo del National Istitute of Allergy and Infectious Diseases. Nato a New York, sua moglie è Christine Grady, anche lei stimata professionista nel campo della medicina. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia ed etica presso la Georgetown University, e ha dedicato pare della sua carriera proprio ai malati di Aids.

Anthony Fauci, dal matrimonio con Christine Grady le figlie Megan, Jennifer e Alison

La moglie di Anthony Fauci è una affermata bioeticista passata a capo del Dipartimento di Bioetica del National Institutes of Health Clinical Center. Nata il 7 febbraio 1952, sotto il segno dell’Acquario, a Livingston (New Jersey), ha iniziato la sua carriera come infermiera. Si sarebbero conosciuti mentre curavano insieme un paziente e dalla loro unione sono nate tre figlie: Megan, Jennifer e Alison. All’epoca lei svolgeva la professione di infermiera in servizio proprio per l’immunologo, e due anni più tardi si sono sposati mettendo su famiglia e diventando una coppia inseparabile. All’epoca del primo bacio, Christine Grady e Anthony Fauci collaboravano alle cure di un paziente, Pedro, come riportato tempo fa da Vogue, un uomo brasiliano che non parlava inglese e voleva tornare a casa. Christine Grady, nota per parlare diverse lingue compreso il portoghese, avrebbe stregato il futuro marito con le sue doti professionali e il passo verso il primo appuntamento sarebbe stato breve.

Covid, Fauci a Che tempo che fa: "Servirà fare richiami del vaccino ogni anno"

Dopo questo episodio Anthony Fauci l’avrebbe convocata nel suo ufficio: “Pensavo che sarei stata licenziata”, ha raccontato lei, ripercorrendo il suo stupore nel ricevere, invece, un invito a cena. Per Fauci sarebbe stato amore a prima vista. Anthony Fauci è tra gli ospiti di Fabio Fazio, nella puntata di domenica 31 ottobre di Che tempo che fa, in onda su Rai3 dalle 20,20 circa.

Vaccini, via libera del Ministero: anti Covid insieme a influenzale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.