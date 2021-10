Fernando Aramburu, chi è lo scrittore basco: la moglie conosciuta in Germania e il premio Strega Europeo

29 ottobre 2021 a

Fernando Aramburu ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'ospitata nella puntata di oggi venerdì 29 ottobre 2021 sarà l'occasione per parlare del suo ultimo libro, intitolato I rondoni. Racconta la ricerca di tragedia con sincerità sfacciata, e finisce per offrire al lettore un dono inaspettatamente dolce di speranza e di morale, quelle di cui può rivestirsi un uomo altrimenti indifeso, che si destreggia come può in un mondo convulso e senza certezze. Alla ricerca di una mano tesa nell’amicizia.

Originario di San Sebastian, 62 anni, lo scrittore basco compie gli studi di Filologia ispanica all’Università di Saragozza. Insegna per alcuni anni spagnolo in Germania e comincia a dedicarsi alla scrittura spaziando nella sua vasta produzione dai romanzi e i racconti alle poesie, i saggi e i libri per ragazzi. Una delle sue opere, Patria, ha ricevuto numerosi premi tra cui nel 2018, il Premio Strega Europeo e il Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Deve proprio al trasferimento in Germania la conoscenza della moglie perché cercando casa affisse l'annuncio cercasi coinquilino e una mattina si presentò una ragazza, che divenne coinquilina e poi moglie: "“Era così bella, con dei capelli biondi ricci e degli occhi così meravigliosi che… lei si innamorò immediatamente di me!" ama raccontare lo scrittore. I due vivono ad Hannover.

La trama del suo ultimo libro: Toni è un insegnante di filosofia, vive solo, anzi milita proprio nel PPSS, Partito di chi Preferisce Stare Solo: è un individuo cresciuto nelle difficoltà, abituato a stare sulla difensiva, impassibile di fronte al contatto e ai sentimenti umani, poco incline ad aprirsi con gli altri. Un uomo senza qualità che piacerebbe a Musil. Arrivato a cinquantacinque anni, Toni matura un piano: si suiciderà, da lì a un anno. Il 31 luglio 2019 è la data scelta. Ma lo fa senza drammi, senza retorica, con una serenità quasi divertita dalla sua stessa amarezza, e dall’irragionevolezza del mondo.

