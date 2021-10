Trump contro la tassa sui miliardari: "Se mi trasferisco posso candidarmi a Presidente?"

28 ottobre 2021 a

L'ex presidente Donald Trump ha rilasciato una aspra critica sulla tassa sui miliardari proposta dai Democratici, e mercoledì ha detto che quest'ultima - proposta poi fallita - avrebbe lasciato il paese "a secco". Il repubblicano, miliardario a sua volta, ha suggerito che avrebbe lasciato gli Stati Uniti per evitare di pagare l'imposta , ma poi ha detto che avrebbe "tenuto duro". I democratici hanno presentato i dettagli della loro nuova proposta fiscale mercoledì come un modo per sovvenzionare l'agenda del presidente Joe Biden. Ma il tema è stato rapidamente fatto deragliare su preoccupazioni e domande sulla costituzionalità del piano. Da allora è stato scartato a favore di un'addizionale sui ricchi americani che guadagnano più di $10 milioni.

"Quale paese sarà il principale beneficiario di una "tassa sui miliardari" o sulla ricchezza? Dove si trasferiranno le persone e le aziende facoltose, lasciando gli Stati Uniti all'asciutto?" Trump ha detto in una dichiarazione via e-mail. "La maggior parte non ha bisogno di essere negli Stati Uniti comunque. Conosco tutti quei paesi gestiti in modo molto intelligente e sono tutti entusiasti di ciò che i maniaci della sinistra radicale stanno facendo al Congresso. 'Mi chiedo solo, mi sarà permesso di candidarmi di nuovo alla presidenza se mi trasferisco in un altro paese? No, immagino che mi limiterò a resistere, ma la maggior parte degli altri no!"

La "tassa per i Paperoni" era una proposta che avrebbe colpito gli ultra ricchi sul valore di anno in anno di determinati guadagni, mentre attualmente devono pagare solo imposte al momento della vendita. Milionari e miliardari generalmente prendono in prestito denaro da questi beni per costruire più ricchezza mantenendo basse le loro finanze tassabili. La tassa proposta avrebbe colpito i guadagni di coloro con più di 1 miliardo di dollari di attività o redditi superiori a 100 milioni di dollari l'anno. Il tasso si sarebbe allineato con il tasso di plusvalenze, ora al 23,8 per cento.

