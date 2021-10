Inghilterra, Regina Elisabetta in ospedale per una notte: ora cammina con il bastone

22 ottobre 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta ricoverata per una notte in ospedale. Lo rivela in un comunicato Buckingham Palace. La sovrana sarebbe stata ammessa in clinica per alcuni “accertamenti", nella notte tra mercoledì e giovedì, per poi tornare al Castello di Windsor. Elisabetta II è “di buon umore”, fa sapere il Palazzo. Resta però un momento di grande attenzione e ansia per la salute della sovrana d'Inghilterra.

Regina Elisabetta, "vendetta di Harry". Intervista bomba appena l'ha saputo: retroscena sui titoli militari

“Sua maestà ha bisogno di qualche giorno di riposo” hanno spiegato i medici, motivo alla base di alcuni impegni ufficiali posticipati. Mentre nei giorni scorsi le avevano vietato l’alcol, Elisabetta era stata vista camminare anche per la prima volta con un bastone.

Regina Elisabetta, "esonerata da leggi anti-razzismo". Lo scoop che fa tremare i Windsor

Sino all’altro giorno la Regina, 95 anni, aveva partecipato a una sfilza di appuntamenti ed eventi pubblici, senza fermarsi mai. Anche per questo, i medici le hanno per ora sconsigliato altri viaggi, prescrivendole un periodo di riposo, “nonostante la sovrana non fosse d’accordo”. Secondo Buckingham Palace, Elisabetta ora è in buone condizioni. Resta però un ricovero lampo che ha allertato tutta la nazione inglese sulla condizioni di salute della regina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.