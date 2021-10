Covid, piano della Casa Bianca per vaccinare 28 milioni di bambini: "Useremo aghi più piccoli"

20 ottobre 2021 a

I bambini statunitensi di età compresa fra 5 e 11 anni potranno presto essere vaccinati contro il Covid-19 negli studi dei pediatri, nelle farmacie e probabilmente nelle scuole. Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre è attesa entro alcune settimane l’autorizzazione del vaccino Pfizer per i bambini. Subito dopo l’assenso, le dosi saranno spedite nel Paese, con aghi più piccoli necessari per i bambini, ed entro alcuni giorni prenderà il via la vaccinazione su vasta scala.

Il Paese ha a disposizione la quantità di dosi necessaria a vaccinare i circa 28 milioni di bambini che ne avranno diritto, hanno dichiarato funzionari della Casa Bianca. Più di 25mila pediatri e medici hanno già firmato per vaccinare i piccoli, hanno aggiunto, sommandosi alle migliaia di farmacie che già somministrano il siero alle persone adulte. La Casa Bianca programma anche una campagna per educare i genitori e i bambini sulla sicurezza del vaccino.

L’approvazione formale è attesa dopo la firma della Food and Drug Administration e una riunione del comitato consultivo dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie prevista per il 2-3 novembre. La Casa Bianca ha annunciato che, nella prima settimana dopo l’approvazione, circa 15milioni di dosi saranno spedite nel Paese. "Stiamo completando la pianificazione operativa per garantire che le vaccinazioni per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni siano disponibili, facili e convenienti", ha affermato il coordinatore per il Covid-19, della Casa Bianca, Jeff Zients, "saremo pronti, in attesa della decisione do Fda e Cdc".

