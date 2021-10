Si dichiara colpevole di sparatoria di massa, l'accusa rifiuta richiesta di 17 ergastoli: "Vogliamo l'esecuzione"

20 ottobre 2021 a

Un uomo della Florida si è dichiarato colpevole di aver ucciso 17 persone in una sparatoria di massa nel 2018 in un campus di una scuola superiore a Parkland, in Florida. Nikolas Cruz, 23 anni, si è anche dichiarato colpevole di 17 capi di tentato omicidio per coloro che ha ferito nell'attacco alla Marjory Stoneman Douglas High School. Affronta la possibilità della pena di morte o dell'ergastolo. Una delle sparatorie scolastiche più mortali nella storia degli Stati Uniti, l'incidente è diventato un grido di battaglia per gli attivisti per il controllo delle armi. Il signor Cruz aveva 19 anni quando ha ucciso 14 studenti e tre dipendenti con un fucile AR-15 nella sua ex scuola. Altre 17 persone sono rimaste ferite. Il caso ora passerà a un processo penale in cui i giurati devono determinare se al signor Cruz sarà risparmiata la pena di morte per affrontare l'ergastolo senza condizionale.

Il giudice Elizabeth Scherer ha detto di sperare che il caso - per il quale dovranno essere esaminati migliaia di giurati - possa iniziare a gennaio. Mercoledì in tribunale, il sig. Cruz si è rivolto in lacrime al giudice e alle famiglie delle vittime. "Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto e devo conviverci ogni giorno", ha detto. "Se dovessi avere una seconda possibilità, farei tutto ciò che è in mio potere per aiutare gli altri". Il signor Cruz ha aggiunto che ha "incubi" sul suo crimine e "non può convivere con" se stesso. Ha anche detto che crede che gli Stati Uniti "farebbero meglio se tutti smettessero di fumare marijuana". Gli avvocati che rappresentano il signor Cruz avevano ripetutamente affermato che si sarebbe dichiarato colpevole se la pena di morte non fosse stata presa in considerazione. La scorsa settimana, il suo avvocato, David Wheeler, ha detto al giudice che gli avvocati di Cruz stavano chiedendo alla corte di imporre 17 ergastoli consecutivi per il massacro.

L'offerta era stata respinta dai pubblici ministeri, che in precedenti documenti del tribunale avevano affermato che avrebbero cercato la sua esecuzione e dimostrato che il crimine "era particolarmente atroce, atroce o crudele". La scorsa settimana, Cruz si è dichiarato colpevole di un'accusa separata di tentata percossa aggravata e di altri tre reati derivanti da un attacco a una guardia carceraria nove mesi dopo la sparatoria. Mercoledì, il giudice Scherer ha condannato Cruz a 26 anni di carcere per l'aggressione al carcere. In un'udienza di venerdì, ha riconosciuto che la sua condanna per l'aggressione in carcere potrebbe diventare un "fattore aggravante" nel determinare se sarà giustiziato.

Il signor Cruz era stato espulso dalla scuola nel 2017. Studenti e personale in seguito lo hanno descritto come un "emarginato" e un piantagrane. In precedenza era stato indagato dalla polizia locale e dal Dipartimento dei servizi per l'infanzia e la famiglia dopo aver pubblicato prove di autolesionismo sull'app Snapchat. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha successivamente ammesso di non aver seguito adeguatamente una soffiata sul signor Cruz il mese prima della sparatoria. Molti dei sopravvissuti alla sparatoria sono diventati sostenitori di spicco della riforma della legislazione sulle armi e hanno chiesto che venisse intrapresa un'azione per prevenire incidenti simili. In un evento in occasione del terzo anniversario della sparatoria a febbraio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare le riforme della legge sulle armi, compreso il divieto delle armi d'assalto e la fine dell'immunità legale per i produttori di armi. "Lo dobbiamo a tutti coloro che abbiamo perso e a tutti coloro che sono rimasti indietro a soffrire per fare un cambiamento", ha detto Biden. "Il momento di agire è adesso."

