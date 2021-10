Soffre di depressione, influencer muore a 25 anni dopo aver bevuto pesticidi in diretta streaming

19 ottobre 2021 a

Tragedia in diretta web. Una influencer cinese infatti è morta suicida la scorsa settimana dopo essere stata incoraggiata da alcuni suoi follower a bere pesticidi durante un live streaming sui social media. L'influencer di 25 anni, che si fa chiamare "Luoxiaomaomaozi" sull'app cinese Douyin, è morta in seguito all'ingerimento di pesticidi, secondo quanto riportato da The Global Times e Yahoo News. L'influencer aveva rivelato nel video di soffrire di depressione, per la quale era rimasta in ospedale per più di due mesi.

"Questo è probabilmente il mio ultimo video perché soffro di depressione da molto tempo", ha detto Luoxiaomaomaozi, che aveva 678.000 follower e 38 brevi video sull'equivalente cinese di TikTok, secondo quanto riportato dal quotidiano statale. Luoxiaomaomaozi ha finito per bere una bevanda a base di pesticidi perché qualcuno tra i suoi fan l'avrebbe addirittura incoraggiata. La famiglia della povera ragazza ha confermato che è morta dopo il fallimento delle cure mediche di emergenza. Gli screenshot della trasmissione di Luoxiaomaomaozi, diventati inevitabilmente virali, mostravano come tra il suo pubblico c'era chi dicesse "bevilo velocemente", mentre tirava fuori il pesticida durante il suo video.

Altri hanno invece chiamato la polizia. L'influencer cinese "non aveva pensato di uccidersi ma voleva attirare il suo fidanzato in quel modo", ha affermato una sua amica. La famiglia dell'influencer sta ora cercando di citare in giudizio i membri del pubblico che presumibilmente hanno "incoraggiato" la ragazza a bere i pesticidi decretando di fatto sua morte. L'accusa potrebbe essere quella di omicidio preterintenzionale, secondo l'avvocato Ding Jinkun dello studio legale Dabang con sede a Shanghai. Per le piattaforme video dovrebbero anche esserci "le corrispondenti responsabilità amministrative e civili per non aver individuato e impedito il suicidio", ha affermato l'avvocato.

