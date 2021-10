Colin Powell morto di Covid, è stato il segretario di Stato di George W. Bush: primo afroamericano

18 ottobre 2021 a

Lutto nel mondo della politica degli Stati Uniti. E' morto, all’età di 84 anni, per complicazioni da Covid 19, Colin Powell. A riferirlo è la Cnn. E' stato il 65esimo Segretario di Stato degli Stati Uniti sotto il Presidente George W. Bush. Il suo ingresso alla Casa Bianca avvenne nel 1972 come assistente del sottosegretario Frank Carlucci. In quel periodo prestò anche servizio come aiutante di campo del Segretario della difesa sotto la presidenza di Jimmy Carter e di Ronald Reagan.

Nel 1987 venne nominato alla guida degli Stati maggiori militari. Per due anni, dal 1987 al 1989 ricoprì l’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale sotto la presidenza Reagan; venne poi nominato alto ufficiale militare con i presidenti George Bush e Bill Clinton. La sua ultima assegnazione militare avvenne dal 1º ottobre 1989 al 30 settembre 1993 come XII capo dello stato maggiore congiunto, la più alta posizione militare nel reparto di difesa statunitense. Durante questo periodo ha "gestito" 28 crisi, compresa l’invasione statunitense di Panama nel 1989 per "rimuovere" il generale Manuel Noriega e l’Operazione Desert Storm nella guerra del Golfo del 1991.

Nel 1993 si ritirò dalla vita militare, dedicandosi soprattutto all’attività politica e alla cura di varie organizzazioni no profit. "Il generale Powell, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid - si legge nel post della famiglia Powell - abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano". La famiglia Powell sottolinea che il generale aveva completato il ciclo vaccinale. Powell era stato nominato segretario di Stato da George Bush nel 2001, diventando il primo capo della diplomazia americana afroamericano.

