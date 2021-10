Deputato inglese assassinato da radicalizzato islamico, i familiari: "Siamo distrutti, il cuore è a pezzi"

17 ottobre 2021 a

I familiari del deputato Sir David Amess hanno affermato di avere il cuore a pezzi per l’omicidio del deputato conservatore, ma hanno invitato i cittadini britannici a "mettere da parte l’odio e lavorare per la solidarietà". Lo si legge sul sito della Bbc. Amess è stato accoltellato più volte durante un incontro con i suoi elettori nell’Essex venerdì. IL suo presunto killer, un cittadino britannico di 25 anni, è detenuto ai sensi del Terrorism Act. In una dichiarazione, la famiglia del politico ha detto che sta cercando di capire "perché sia successa questa cosa orribile... nessuno dovrebbe morire in questo modo. Nessuno".

Sir David Amess, 69 anni, era sposato e aveva quattro figlie e un figlio. I familiari hanno ringraziato per i "magnifici" omaggi resi da amici, elettori e pubblico che hanno dato loro forza. "Dai tanti ricordi e pensieri, ci siamo resi conto che c’era molto, molto di più in David di quanto anche noi, quelli più vicini a lui, sapessimo", hanno aggiunto. "Siamo enormemente orgogliosi di lui. I nostri cuori sono a pezzi". "Chiediamo alle persone di mettere da parte le loro differenze e mostrare gentilezza e amore a tutti. Per favore, lasciate che da questa tragedia venga qualcosa di buono - hanno aggiunto la moglie e i figli del parlamentare - . Siamo assolutamente distrutti, ma sopravvivremo e andremo avanti nella memoria di un uomo meraviglioso che è stato d’ispirazione per tanti".

Sul tema, in Italia, si è espresso il forzista Maurizio Gasparri: "Ancora una volta un radicalizzato islamico ha ucciso potendo agire impunemente. L’assassinio del deputato inglese David Amess ha quindi colpito per motivazioni religiose. Era stato identificato ma nessuno l’aveva fermato. Insisto nella mia proposta: in tutta Europa bisogna trattenere tutte le persone identificate e potenzialmente pericolose. Servono leggi straordinarie a livello internazionale contro il fondamentalismo islamico. Ci siamo stufati di apprendere dopo gli omicidi e le stragi che i colpevoli erano noti, conosciuti e classificati. Queste persone, lo ribadisco, vanno fermate. Adottando leggi speciali a livello internazionale".

