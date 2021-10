Strage in Norvegia, assalto con arco e frecce: morti e feriti

13 ottobre 2021 a

a

a

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia., a circa 80 chilometri dalla capitale Oslo. Il sospettato è stato arrestato. Il capo della polizia locale, Oeyvind Aas ha fatto sapere che l'uomo ha agito da solo. Al momento gli investigatori non si sbilanciano su quale possa essere il movente, le indagini sono in corso. La polizia non esclude però nessuna ipotesi, neppure quella di terrorismo, che sembra essere una delle più accreditate.

I Norge angrep Kongsberg En mann mot personer med buer og piler!!! Her er filmene fra åstedet#Norway #Kongsberg https://t.co/U1FePYvLXN — ArabaTeknik (@contentidea) October 13, 2021

"Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti", ha spiegato il funzionario della polizia locale Yvind Aas in una conferenza stampa. "L’uomo che ha commesso questo atto è stato arrestato dalla polizia e, secondo le nostre informazioni, c’è solo una persona coinvolta", ha rimarcato. Il bilancio provvisorio è di "almeno quattro morti". Stando alle informazioni, gli attacchi - così come hanno svelato gli investigatori - sono avvenuti in "una vasta area" di Kongsberg, un comune di circa 28 mila abitanti.

Sparatoria in Florida: uccise 4 persone tra cui un neonato

L'uomo fermato, rivela l'agenzia di stampa Afp citando il canale televisivo TV2, aveva anche un coltello e, pare, diverse altre armi. Alle persone della zona è stato intimato di rimanere nelle proprie abitazioni. I filmati televisivi e sui social network mostrano un grande dispiegamento di polizia armata e ambulanze. Anche un elicottero e una squadra di artificieri sono stati inviati sulla scena e il servizio di intelligence nazionale è stato allertato. L'emittente pubblica Nrk ha anche mostrato sul suo sito l'impressionante immagine inviata da un testimone che mostra una freccia nera piantata in un muro.

Sparatoria in un bar in Minnesota, morta una ventenne: 14 feriti. Caccia ai colpevoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.