Netflix, Squid Game la serie più vista di sempre al lancio: ma Pyongyang attacca la Corea del Sud

Un incidente diplomatico per una serie tv. Partiamo dalla notizia di giornata. Vale a dire che Squid Game è la serie Netflix più vista di sempre al lancio. La fiction sudcoreana ha raggiunto 111 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione, scalzando dalla vetta Bridgerton, che ne aveva ottenuti 82 milioni. Un risultato che dimostra come l’obiettivo del gigante dello streaming di realizzare spettacoli più internazionali sia stato un enorme successo. Minyoung Kim, Vice President Content di Netflix Corea ha dichiarato alla Cnn che Squid Game "è andata ben oltre i nostri sogni più ottimistici".

La serie in nove parti, che ha debuttato a settembre, racconta la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 46 milioni di won coreani, pari a circa 33 milioni di euro. Nel giorno in cui viene incoronata come la serie di Netflix più vista di sempre al lancio, Squid Game tuttavia viene presa di mira dalla macchina di propaganda della Corea del Nord come un esempio della "natura bestiale della società capitalistica sudcoreana".

In un post pubblicato da un sito di informazione nordcoreano, la serie sudcoreana diventata in pochissimo tempo un cult in tutto il mondo, viene interpretata come una metafora "della società iniqua dove il forte sfrutta il debole" e "dove l’umanità è alienata dalla competizione portata all’estremo". Nella serie, tra le centinaia di disperati indebitati, tormentati da creditori che li minacciano, che accettano di partecipare a dei misteriosi giochi con un premio miliardario in cui chi perde muore, vi è anche Kang Sae-byeok, una giovane fuggita insieme al fratello dalla Corea del Nord in cerca di una vita migliore ma che invece era finita in povertà costretta a fare la borseggiatrice. Intanto il fenomeno Squid Game sta imperversando pure in Europa.

