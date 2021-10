Ancora un terremoto a Creta, scossa di Magnitudo 6.3: due settimane fa un morto e dieci feriti

12 ottobre 2021 a

a

a

Ancora un terremoto in Grecia. Un forte sisma infatti ha scosso l’isola di Creta, tre settimane dopo che un altro terremoto che ha ucciso un uomo sull’isola e danneggiato centinaia di edifici. L’Istituto Geodinamico di Atene ha affermato che il terremoto che ha colpito l’isola martedì 12 ottobre ha avuto una magnitudo di 6.3 della scala Richter e si è verificato al largo della costa orientale dell’isola. Non ci sono segnalazioni immediate di danni o feriti.

Terremoto a Creta, scossa di Magnitudo 6.5: edifici crollati e scuole evacuate | Video

Il sisma è avvenuto a Palekastro, comune sulla punta orientale dell'isola, a una profondità di 10 km. L'epicentro del forte terremoto è stato "registrato in mare e 405 km a sud-est di Atene", ha riferito l'Osservatorio di Atene. Secondo i primi resoconti dei media locali, non sono state segnalate vittime. Appena due settimane fa c'era stato un altro forte sisma, di magnitudo 5,8, sempre a Creta, che aveva appunto provocato un morto e dieci feriti.

Grecia, terremoto di magnitudo 4.2: epicentro l'isola di Zante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.