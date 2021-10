Dick Cheney, dal sì alla guerra in Vietnam alla moglie Lynne Vincent le figlie Elizabeth e Mary

09 ottobre 2021 a

Richard Bruce Cheney, più semplicemente Dick Cheney, è un politico e uomo d'affari statunitense, nato il 30 gennaio 1941) è un politico e uomo d'affari americano di a Lincoln. Dick Cheney è stato nominato 46esimo vicepresidente degli Stati Uniti, incarico ricoperto dal 2001 al 2009, al fianco di George W. Bush. Nel 1995, Cheney è stato nominato Ceo della Halliburton Company.

Per quanto riguarda la sua infanzia, Dick ha frequentato la Calvert Elementary School, poi si è trasferito con i suoi genitori a Casper, Wyoming. Lì ha studiato alla High School della contea di Natrona. Cheney ha frequentato la Yale University. Tuttavia, non riuscì ad adattarsi nel campus universitario e fallì due volte. Presto, si è trasferito all'Università del Wyoming per conseguire la laurea in scienze politiche. Tuttavia, non è riuscito a finire il suo dottorato di ricerca. Relativamente alla vita privata, ha sposato la sua ragazza nel 1964, Lynne Vincent, una scrittrice. Dal matrimonio sono nate due figlie: Elisabeth e Mary. Elizabeth è anch'essa membro del Partito Repubblicano statunitense. Mary si è sposata nel 2012 con Heather Poe, sua compagna da oltre vent'anni, a Washington, dopo l'introduzione dei matrimoni gay nello Stato americano.

Nato in una famiglia benestante, Cheney incominciò a occuparsi di politica quando si dichiarò favorevole alla guerra del Vietnam. Cheney non ha prestato servizio militare, prima perché studente della facoltà di scienze politiche (materia che ha anche insegnato prima di dedicarsi esclusivamente alla politica) e poi perché coniugato con prole. A lui è stato dedicato il film Vice L’uomo nell’ombra, interpretato da Christian Bale che appunto veste il ruolo di Dick.

D'altra parte, Sam Rockwell interpreta il personaggio dell'ex presidente degli Stati Uniti George Bush. Il film va in onda sabato 9 ottobre a partire dalle 21,20 su Rai3. Un film da non perdere, anche per la recitazione di Christian Bale.

