Sparatoria in una high school in Texas, le riprese shock da dentro una classe | VIDEO e DIRETTA

E' in corso un'operazione di polizia in seguito a una violenta sparatoria in una scuola superiore ad Arlington, in Texas. A quanto pare dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un singolo assalitore ancora all'interno dell'istituto, anche se i fatti sono molto incerti e tutto è da confermare La Timberview High School, sarebbe dunque oggetto dell'ennesimo mass shooting che si verifica in una scuola americana. Lo stabile, con dentro gli studenti di ogni età, è attualmente cinturato dalle forze di polizia che avrebbero fatto irruzione all'interno dell'edificio, mentre all'esterno ci sono diversi genitori presi dal panico per i propri figli.

Nel video scioccante, pochi secondi ripresi da uno studente all'interno di una classe dell'istituto, si sentono gli spari delle forze di sicurezza intervenute sul posto. Non è noto chi sia l'assalitore, che dovrebbe essere ancora in azione, ma sono stati registrati diversi feriti (almeno tre secondo le prime ricostruzioni) e dunque delle persone sono rimaste colpite nello scontro a fuoco.

AGGIORNAMENTO: secondo quanto si apprende dai media americani, la sparatoria si è conclusa e la scuola è stata messa in sicurezza. Attorno all'edificio c'è una massiccia presenza di forze di polizia e alcuni scuolabus stanno portando gli studenti in un punto di raccolta dove si stanno radunando anche i genitori. L'autore, armato e pericoloso, sarebbe stato identificato in Thimothy George Simpkins, e sarebbe in fuga alla guida di una Dodge Silver del 2018. Sono intanto state confermate tre persone ferite nella sparatoria e trasferite in ambulanza in ospedale, ma non sono note le condizioni di salute. A quanto pare nessuno è rimasto ucciso nello scontro a fuoco. La polizia del Texas ha fatto sapere che quattro persone sono rimaste ferite nella sparatoria alla Timberview High School di Arlington, due per colpi d’arma da fuoco. Di queste, tre sono ricoverate in ospedale. La persona che ha sparato è fuggita, gli agenti le stanno dando la caccia. La polizia ha diffuso su Twitter un avviso per la ricerca del sospettato, un 18enne afroamericano identificato come Timothy George Simpkin, che molto probabilmente è fuggito in auto.

WATCH LIVE: Police are responding to reports of a school shooting at Timberview High School in Arlington, Texas https://t.co/N5oZfxNgjB https://t.co/X1onXez70f — CBS News (@CBSNews) October 6, 2021

